Росавиация: пик пассажирских перевозок в аэропортах пришелся на август

Ведомство подвело итоги работы отрасли в течение девяти месяцев 2020 года. Как следует из материалов, объем внутренних перевозок превысил «докоронавирусный уровень», но снова идет на спад.

В январе 2020 года аэропорты России обслужили 15 396 933 пассажира, из них почти 5 миллионов – на международных рейсах. В сентябре пассажиропоток составил 16 474 799, при этом дол внутренних перевозок существенно увеличилась: почти 15 миллионов человек воспользовались перелетами по России. При этом пик пришелся на август: более 18 миллионов пассажиров всего, причем за границу вылетели немногим более 900 тысяч.

Картина по крупнейшим аэропортам Сибири аналогичная: пассажиропоток вырос относительно начала года, но снизился по сравнению с августом. Так, по данным Росавиации, в августе аэропорт Красноярск принял более 220 тысяч пассажиров, а в сентябре – около 196 тысяч. Аэропорт Толмачево в августе обслужил почти 580 тысяч человек, в сенябре – менее 525 тысяч.

Это же касается и грузоперевозок. Если в сентябре через красноярский аэропорт прошли почти 2 млн тонн грузов, то в сентябре – вполовину меньше. В новосибирском Толмачево ситуация более ровная: за исключением января и июля грузооборот превышает 2 млн тонн, пик перевозок пришелся на март, когда аэропорт обработал 2.5 млн тонн грузов.

Из материалов Росавиации следует, что в объем пассажирских перевозок в сентябре 2020 снижен не только относительно августа, но и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.