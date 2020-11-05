Росавиация: пик пассажирских перевозок в аэропортах пришелся на август
Ведомство подвело итоги работы отрасли в течение девяти месяцев 2020 года. Как следует из материалов, объем внутренних перевозок превысил «докоронавирусный уровень», но снова идет на спад.
В январе 2020 года аэропорты России обслужили 15 396 933 пассажира, из них почти 5 миллионов – на международных рейсах. В сентябре пассажиропоток составил 16 474 799, при этом дол внутренних перевозок существенно увеличилась: почти 15 миллионов человек воспользовались перелетами по России. При этом пик пришелся на август: более 18 миллионов пассажиров всего, причем за границу вылетели немногим более 900 тысяч.
Картина по крупнейшим аэропортам Сибири аналогичная: пассажиропоток вырос относительно начала года, но снизился по сравнению с августом. Так, по данным Росавиации, в августе аэропорт Красноярск принял более 220 тысяч пассажиров, а в сентябре – около 196 тысяч. Аэропорт Толмачево в августе обслужил почти 580 тысяч человек, в сенябре – менее 525 тысяч.
Это же касается и грузоперевозок. Если в сентябре через красноярский аэропорт прошли почти 2 млн тонн грузов, то в сентябре – вполовину меньше. В новосибирском Толмачево ситуация более ровная: за исключением января и июля грузооборот превышает 2 млн тонн, пик перевозок пришелся на март, когда аэропорт обработал 2.5 млн тонн грузов.
Из материалов Росавиации следует, что в объем пассажирских перевозок в сентябре 2020 снижен не только относительно августа, но и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, будут сосуществовать различные ограничения, которые не дадут отрасли быстро восстановить объемы перевозок. Кроме того, экономические потери, которые понесли как индивидуальные домохозяйства, так и корпоративный сектор, будут ограничивать становление полетов в более длительной перспективе. Многие специалисты прогнозируют, что восстановление авиаперевозок до уровня 2019 года может занять от двух до четырех лет»,— приводит «КоммерсантЪ-Сибирь» мнение исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Патнтелеева.