Красноярск ожидает гололедица и штормовой ветер
Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды.
Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 6 ноября в Красноярске ночью ожидаются порывы северо-западного ветра 15…20 м/с, сильный снег, на дорогах гололедица.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности:
- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах города;
- держаться подальше от крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать вблизи них автомобили.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб 112.