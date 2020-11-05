Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.11
78,45
92,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает гололедица и штормовой ветер

Красноярск ожидает гололедица и штормовой ветер
Иллюстрация: lomolenobl.ru

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды.

#НОВОСТИ

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 6 ноября в Красноярске ночью ожидаются порывы северо-западного ветра 15…20 м/с, сильный снег, на дорогах гололедица.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности:

  • ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
  • соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах города;
  • держаться подальше от крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать вблизи них автомобили.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб 112.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиковКрасноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиков
  • Красноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фондуКрасноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фонду
  • Под Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в СочиПод Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в Сочи
  • Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»
  • Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.