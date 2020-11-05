В 1 трлн рублей оценена кадастровая стоимость участков Красноярского края
В Красноярском крае завершена процедура оценки кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов. Она охватила почти 1 млн участков.
В Красноярском крае проведена оценка кадастровой стоимости 967,5 тыс. земельных участков населенных пунктов, результаты работы были утверждены накануне на заседании регионального правительства, — сообщает ФедералПресс.
По словам Егора Васильева — министра экономики и регионального развития края — по результатам оценки общая стоимость составила 893,6 млрд рублей.
По многим участкам произошли достаточно серьезные изменения в стоимости, однако суммарная кадастровая стоимость изменилась незначительно. Если на 1 января этого года она составляла 908,5 млрд рублей, то после проведенной оценки составляет 893,6 млрд. Отчет был согласован с органами местного самоуправления края и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии», — пояснил чиновник.
На ближайшие годы запланировано несколько этапов кадастровой оценки:
- в 2022 году — переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков, в том числе населенных пунктов;
- в 2023 году — оценка объектов капитального строительства, включая здания, недострои, машин-места.