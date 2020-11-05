Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.11
78,45
92,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 1 трлн рублей оценена кадастровая стоимость участков Красноярского края

В 1 трлн рублей оценена кадастровая стоимость участков Красноярского края
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярском крае завершена процедура оценки кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов. Она охватила почти 1 млн участков.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае проведена оценка кадастровой стоимости 967,5 тыс. земельных участков населенных пунктов, результаты работы были утверждены накануне на заседании регионального правительства, — сообщает ФедералПресс.

По словам Егора Васильева — министра экономики и регионального развития края — по результатам оценки общая стоимость составила 893,6 млрд рублей.

По многим участкам произошли достаточно серьезные изменения в стоимости, однако суммарная кадастровая стоимость изменилась незначительно. Если на 1 января этого года она составляла 908,5 млрд рублей, то после проведенной оценки составляет 893,6 млрд. Отчет был согласован с органами местного самоуправления края и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии», — пояснил чиновник.

На ближайшие годы запланировано несколько этапов кадастровой оценки:

  • в 2022 году — переоценка кадастровой стоимости всех земельных участков, в том числе населенных пунктов;
  • в 2023 году — оценка объектов капитального строительства, включая здания, недострои, машин-места.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиковКрасноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиков
  • Красноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фондуКрасноярский аэропорт передал полмиллиона рублей благотворительному фонду
  • Под Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в СочиПод Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в Сочи
  • Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»
  • Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.