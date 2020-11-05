В 1 трлн рублей оценена кадастровая стоимость участков Красноярского края

В Красноярском крае проведена оценка кадастровой стоимости 967,5 тыс. земельных участков населенных пунктов, результаты работы были утверждены накануне на заседании регионального правительства, — сообщает ФедералПресс.

По словам Егора Васильева — министра экономики и регионального развития края — по результатам оценки общая стоимость составила 893,6 млрд рублей.

По многим участкам произошли достаточно серьезные изменения в стоимости, однако суммарная кадастровая стоимость изменилась незначительно. Если на 1 января этого года она составляла 908,5 млрд рублей, то после проведенной оценки составляет 893,6 млрд. Отчет был согласован с органами местного самоуправления края и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии», — пояснил чиновник.