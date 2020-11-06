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Театр на Васильевском все же даст гастроли в Красноярске

Театр на Васильевском все же даст гастроли в Красноярске
Иллюстрация: пресс-служба театра

С 10 по 15 ноября один из самых молодых театральных коллективов Санкт-Петербурга покажет несколько спектаклей на сцене Красноярского драматического театра имени Пушкина.

#НОВОСТИ

В программе спектакли «Бесприданница», «Долгий рождественский обед», «Женитьба», «Идиот», «Мещане» и «Петербург». Отметим, несмотря на перенос даты гастролей программа полностью сохранена.

Напомним, гастроли Театра на Васильевском должны были состояться еще в мае, но в связи с карантинными ограничениями были перенесены на сентябрь, а затем на ноябрь.

В пресс-службе театра имени Пушкина, который стал принимающей площадкой, DK.ru подтвердили, что гастроли состоятся. Артисты из Санкт-Петербурга уже «обживают» красноярскую сцену.

 

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