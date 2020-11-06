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Завершен первый этап программы прокладки подводного кабеля связи Arctic Connect

Завершен первый этап программы прокладки подводного кабеля связи Arctic Connect
Иллюстрация: пресс-служба МегаФон

Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток. За три месяца оно изучило возможную трассу в акватории Северного морского пути.

#НОВОСТИ

В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки общей протяженностью 6500 км. Ученые промеряли глубину воды многолучевым эхолотом, вели площадную гидролокационную съемку дна и изучали строение верхней толщи донных осадков акустическим профилографом на участках глубиной от 30 до 613 метров.

Работы выполняет АО «Росгеология» в партнестве с телеком-оператором «МегаФон»: в июне 2020 года компании заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве по проекту Arctic Сonnect.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, пропускная способность канала – 200 Тбит/с. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе промышленным предприятиям севера Красноярского края

За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 000 км, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова», – рассказал генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане позволили судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В 2021 году должен пройти второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте.

Этот этап реализации проекта позволит выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», - пояснил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

 

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