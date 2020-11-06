Магазин красноярской ИК-22 начал принимать онлайн-заказы на продукты

Красноярская исправительная колония №22 запустила сайт с ассортиментом товаров, которые производятся в учреждении и продаются через фирменный магазин «Гардарика».

Теперь можно онлайн заказать более 80 наименований продуктов питания предметов одежды или сделать заказ по телефону +7 (391) 249-08-74. Забирать продукты придется самостоятельно в часы работы магазина.

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю, возможность заказа продуктов онлайн введена для удобства родственников осужденных. Однако услугой может воспользоваться любой желающий. После оформления заказа через сайт менеджер магазина связывается с покупателем для уточнения даты и времени выдачи, продукты выдаются после оплаты.

Отметим, что красноярская ИК-22 – единственное учреждение ГУФСИН по краю, имеющее зарегистрированный товарный знак «Гардарика» на выпускаемую продовольственную продукцию. В колонии выпускают полуфабрикаты, газированную воду, хлебобулочные изделия, обжаренные чебуреки, пельмени, блинчики и пирожки глубокой заморозки.