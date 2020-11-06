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Часть автобусных рейсов из Красноярска в Железногорск отменена

Часть автобусных рейсов из Красноярска в Железногорск отменена
Иллюстрация: зато-железногорск.рф

Причиной отмены рейсов называют «временную нетрудоспособность водительского состава». Насколько долго маршрут будет простаивать без автобусов, пока неизвестно.

#НОВОСТИ
Краевое госпредприятие «Краевое АТП» отменило все автобусные рейсы Красноярск-Железногорск. Об этом сообщил в соцсетях директор железногорского «ПАТП» Семен Ташев, ссылаясь на письмо руководителя красноярского филиала госкомпании.
 
Речь идет о маршруте № 189, который курсировал между закрытым городом и железнодорожным вокзалом краевого центра.
 
Как сказано в письме, причиной отмены является «временная нетрудоспособность водительского состава». Пока изменения касаются только сегодняшних рейсов. Но, как пишет Ташев: «Завтра и последующие дни — по ситуации».
 
Часть автобусных рейсов из Красноярска в Железногорск отменена 1
 
Насколько серьезна ситуация на «Краевом АТП» выяснить не удалось — в региональном Минтрансе, которому подведомственно это предприятие, ситуацию пообещали прокомментировать позже.
 
Если же верить сайту красноярского автовокзала, уехать в Железногорск от ЖД вокзала можно только на автобусах предприятия ЗАТО. На завтра пока изменений в расписании нет. А вот в воскресенье два рейса уже отменены.
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