Часть автобусных рейсов из Красноярска в Железногорск отменена

Причиной отмены рейсов называют «временную нетрудоспособность водительского состава». Насколько долго маршрут будет простаивать без автобусов, пока неизвестно.

Краевое госпредприятие «Краевое АТП» отменило все автобусные рейсы Красноярск-Железногорск. Об этом сообщил в соцсетях директор железногорского «ПАТП» Семен Ташев, ссылаясь на письмо руководителя красноярского филиала госкомпании.

Речь идет о маршруте № 189, который курсировал между закрытым городом и железнодорожным вокзалом краевого центра.

Как сказано в письме, причиной отмены является «временная нетрудоспособность водительского состава». Пока изменения касаются только сегодняшних рейсов. Но, как пишет Ташев: «Завтра и последующие дни — по ситуации».

Насколько серьезна ситуация на «Краевом АТП» выяснить не удалось — в региональном Минтрансе, которому подведомственно это предприятие, ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Если же верить сайту красноярского автовокзала, уехать в Железногорск от ЖД вокзала можно только на автобусах предприятия ЗАТО. На завтра пока изменений в расписании нет. А вот в воскресенье два рейса уже отменены.