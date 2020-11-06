Красноярскому ресторану грозит штраф за нарушение ограничений до 300 тысяч рублей

Ресторану «Парк гриль» грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Если точнее, проверяющие застали гостей заведения в одном из залов после 23 часов.

Как пояснили в администрации Октябрьского района, ресторан стал единственным, где такое нарушение обнаружили, — все остальные заведения были на тот момент закрыты. Всего за рейд было проверено 17 ресторанов, — сообщает НГС.

Владельцы ресторана считают, что наказывать огромным штрафом их заведение будет несправедливо, так как, по их мнению, нарушения не было, и намерены оспаривать решение о штрафе.

У нас в тот день была всего одна компания, 15 человек. Люди отмечали торжество в одном из залов, и чек по их столу был закрыт в 22:05. Это легко проверить по программе. Вскоре начали вызывать такси, но суббота, вечер, и местные жители знают, что таксисты до нас едут довольно долго. Часть гостей уехала до 23 часов, а часть осталась ждать такси. Мы уже закончили их обслуживание абсолютно точно. В 23:14 заходят проверяющие — полиция и сотрудники администрации. Вы поймите, что мы не магазин или торговый центр, мы не можем сказать гостям: «Покиньте помещение!». Мы же все-таки сфера обслуживания, у нас сервис», — рассказала Ольга Зальцман, управляющая рестораном «Парк гриль».

В ресторане еще не видели постановление о штрафе, но даже минимальная сумма в 100 тыс., по их словам, будет неподъемной для их вида бизнеса, поскольку рестораны полностью потеряли доходный летний сезон.