Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.11
77,18
91,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому ресторану грозит штраф за нарушение ограничений до 300 тысяч рублей

Красноярскому ресторану грозит штраф за нарушение ограничений до 300 тысяч рублей
Иллюстрация: 2gis.ru

Ресторану «Парк гриль» грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Если точнее, проверяющие застали гостей заведения в одном из залов после 23 часов.

#НОВОСТИ

Как пояснили в администрации Октябрьского района, ресторан стал единственным, где такое нарушение обнаружили, — все остальные заведения были на тот момент закрыты. Всего за рейд было проверено 17 ресторанов, — сообщает НГС.

Владельцы ресторана считают, что наказывать огромным штрафом их заведение будет несправедливо, так как, по их мнению, нарушения не было, и намерены оспаривать решение о штрафе.

У нас в тот день была всего одна компания, 15 человек. Люди отмечали торжество в одном из залов, и чек по их столу был закрыт в 22:05. Это легко проверить по программе. Вскоре начали вызывать такси, но суббота, вечер, и местные жители знают, что таксисты до нас едут довольно долго. Часть гостей уехала до 23 часов, а часть осталась ждать такси. Мы уже закончили их обслуживание абсолютно точно. В 23:14 заходят проверяющие — полиция и сотрудники администрации. Вы поймите, что мы не магазин или торговый центр, мы не можем сказать гостям: «Покиньте помещение!». Мы же все-таки сфера обслуживания, у нас сервис», — рассказала Ольга Зальцман, управляющая рестораном «Парк гриль».

В ресторане еще не видели постановление о штрафе, но даже минимальная сумма в 100 тыс., по их словам, будет неподъемной для их вида бизнеса, поскольку рестораны полностью потеряли доходный летний сезон.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиковКрасноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиков
  • Мэр Красноярска вышел с карантина и прошел по заснеженному городуМэр Красноярска вышел с карантина и прошел по заснеженному городу
  • Хочу в Сочи: подробности новогодних рейсов из Красноярска на югХочу в Сочи: подробности новогодних рейсов из Красноярска на юг
  • Красноярские бары закрываются из-за ковидных ограничений или меняют форматКрасноярские бары закрываются из-за ковидных ограничений или меняют формат
  • Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов почти $1,2 млрдСовет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов почти $1,2 млрд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.