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Тарас Метляев: «В Красноярском крае заменят более трех тысяч лифтов»

Тарас Метляев: «В Красноярском крае заменят более трех тысяч лифтов»
Иллюстрация: Ura.ru

Всего в крае около 9,5 тыс. лифтов, из них более 3 тыс. с истекшим сроком эксплуатации. Тысячу лифтов уже заменили в текущем году.

#НОВОСТИ

Еще 1002 лифта решено отремонтировать в следующем. Оставшиеся 1214 лифтов заменят на средства, накопленные жильцами на спецсчетах своих домов.

За время действия программы капремонта в крае заменили 1790 лифтов: из них 790 с 2016 по 2019 годы и тысячу лифтов в течение 2020 года. Замена лифтового оборудования является приоритетным видом капремонта по всей стране. Красноярский край успешно справляется с реализацией программы", - рассказал Тарас Метляев, первый замгендиректор регионального фонда капремонта.

Напомним, в этом году лифтовое оборудование заменили в Ачинске, Дивногорске, Канске, Кодинске, Минусинске, Назарово, Сосновоборске, Дудинке, Железногорске, Зеленогорске, Лесосибирске. Больше всего лифтов обновили в Красноярске – 499 в 117 домах и Норильске – 236 лифтов в 85 домах.

 

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