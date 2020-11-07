В Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассу

Как сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей», на 808 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе будут демонтировать стелу «Красноярск».

Чтобы обеспечить безопасность работ, движение по участку дороги будет остановлено с с 24.00 часов 12 ноября 2020 г. до 06.00 часов 13 ноября. Перекрытый участок можно объехать через Северное шоссе.

Чтобы обеспечить безопасность работ, движение по участку дороги будет остановлено с с 24.00 часов 12 ноября 2020 г. до 06.00 часов 13 ноября. Перекрытый участок можно объехать через Северное шоссе.