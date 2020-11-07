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В Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассу

В Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассу
Иллюстрация: gorodprima.ru

Как сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей», на 808 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе будут демонтировать стелу «Красноярск».

#НОВОСТИ

Чтобы обеспечить безопасность работ, движение по участку дороги будет остановлено с с 24.00 часов 12 ноября 2020 г. до 06.00 часов 13 ноября. Перекрытый участок можно объехать через Северное шоссе.

Чтобы обеспечить безопасность работ, движение по участку дороги будет остановлено с с 24.00 часов 12 ноября 2020 г. до 06.00 часов 13 ноября. Перекрытый участок можно объехать через Северное шоссе.

В Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассу 1

 

Автор: Наталья Кобец
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