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Первые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 года

Первые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 года
Автор фото: RedFilin. Иллюстрация: nat-geo.ru

Маршрут, включающий 10 регионов Сибири, был разработан Томским отделением Русского географического общества. 16-дневный летний тур уже протестировали специалисты РГО.

#НОВОСТИ

Зимняя версия маршрута появится в 2022 году, сообщила ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии Русского географического общества по развитию туризма Юлия Калюжная.

Летом 2021 года, когда закончатся пандемические истории не только в нашей стране, но и мире, мы ждем российских туристов и наших зарубежных гостей», - сказала Калюжная.

К этому времени будет организована рекламная кампания маршрута. По данным организаторов, стоимость тура на человека составит 120 тыс. рублей с учетом проживания в гостиницах с тремя звездами и транспортными расходами на авиа- и железнодорожные билеты. Целевая аудитория тура – иностранцы и жители Центральной России, которые хотят познакомиться с традиционной сибирской кухней, увидеть шаманские и буддийские обряды в Туве и Хакасии, порыбачить на озере Байкал и познакомиться с интеллектуальными городами Сибири.

Максимальная протяженность путешествия – 10 тысяч километров. Идея «Золотого кольца Сибири» - объединить регионы обзорным маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. В Красноярском крае в летнюю версию тура включен природный парк Ергаки. Официально маршрут открылся 2 октября 2020 года, первым по нему отправился велопутешественник Егор Ковальчук.

Зимняя версия должна стать более интерактивной, туда хотят добавить как традиционные сибирские, так и экстремальные развлечения - горнолыжный спорт, стрельбу из лука, катание на собачьих упряжках и квадроциклах. Кроме того, в программе будут представлены гастрономический и познавательный туризм, зимние праздники коренных народов макрорегиона, а также фототур по одному из самых больших болот в мире - Васюганскому.

 

Автор: Наталья Кобец
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