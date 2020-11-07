Главный режиссер Красноярского театра кукол уволен «по статье»

Как стало известно, с 1 ноября Евгений Ибрагимов уже не является главным режиссером кукольного театра, контракт с ним расторгнут по инициативе дирекции театра.

Об увольнении Ибрагимова сообщил журнал «Театр».

Главным режиссером Красноярского театра кукол Евгений Ибрагимов стал в феврале 2019 года, контракт был заключен на пять лет. За время работы он выпустил три премьеры: «Побег» по пьесе украинского драматурга Миколы Кулиша, пластический спектакль «Деликатесы» и «Старая сказка» по кавказским народным преданиям. При этом работа над «Старой сказкой» и антивоенным онлайн-проектом «Как хрупок этот мир» из-за пандемии велась удаленно, через Zoom. Ибрагимов с семьей живет в Чехии и после введения карантина не смог вернуться в Красноярск.

Удаленная работа и стала причиной разногласий между главным режиссером и администрацией театра. Как следует из заявления, опубликованного на сайте кукольного, последний раз Ибрагимов был на своем рабочем месте в Красноярске 20 декабря 2019 года. Когда началась пандемия, режиссер перешел на удаленный режим работы.

После, когда уже фактически спало напряжение первой волны, и театр начал полноценную работу с 10 августа, он так и не нашёл возможности выйти на работу в театр и заняться полноценно своими обязанностями. В связи с этим, 31 октября трудовой договор с главным режиссером Красноярского театра кукол Евгением Ибрагимовым был прекращен на основании ст. 74 ТК РФ. Это была вынужденная мера», - говорится в сообщении.

Администрация театра считает, что текущие задачи, в том числе вводы артистов в спектакли, новые постановки, развитие общения со зрителями требуют постоянной включенности художественного руководителя и нахождения его на рабочем месте.

Евгений Ибрагимов уже заявил, что будет оспаривать это решение в суде. Отказ приехать в Красноярск после открытия границ он аргументировал тем, что в Чехии, где проживает семья режиссера, введено чрезвычайное положение.

Я не готов сейчас рисковать здоровьем: лететь через Танзанию, сидеть в карантине 14 дней. Я уже не молодой человек, у меня дети несовершеннолетние», - объяснил он «Театру».

По мнению Ибрагимова, его отсутствие в Красноярске – лишь повод для директора театра Татьяны Поповой избавиться от режиссера, который не разделял ее мнения относительно того, как должна быть организована работа учреждения. Бывший худрук также отмечает: при заключении контракта было оговорено, что режиссер не будет находиться в Красноярске постоянно, поскольку у него есть обязательства перед другими театрами, где он ставит спектакли.

Как отмечает красноярский театральный критик Елена Коновалова, удаленная работа художественного руководителя в современном мире не может быть препятствием для развития театра.

Сегодня главные режиссеры вообще не сидят постоянно в театрах, это досужее обывательское рассуждение людей, далеких от современного театрального процесса. Я уже приводила в пример Феодори (Роман Феодори – главный режиссер Красноярского ТЮЗа. – Прим. ред.) - он нечасто появлялся в ТЮЗе за все девять лет своего руководства, что не мешает ему успешно продвигать этот театр и добиваться качественного результата. Главный режиссер - стратег, именно он формирует лицо театра, направление его работы, приглашает режиссеров, которые, по его мнению, могут поставить спектакли в русле движения этого театра и т.д». – пишет она.

Евгений Ибрагимов – заслуженный деятель искусств РФ, драматург, сценограф, педагог, многократный номинант и трижды лауреат «Золотой маски», работал главным режиссером Хакасского театра кукол «Сказка» (1998-2006), главным режиссером Эстонского кукольного и молодежного театра в Таллине (2006-2010), в 2010−2012 был главным режиссером Театра кукол в Ческе-Будеевице в Чехии. Ставил спектакли во многих других театрах России, Эстонии, Чехии, Польши, Франции, Турции, Бельгии, Черногории, Сербии, Египта, США и проводил Международный кукольный этно-экологический фестиваль «Чир Чаян» в Абакане. В последние годы режиссер живет с семьей в Чехии, где основал собственный театр Divadlo pod Šťastnou Hvězdou (Театр под счастливой звездой).