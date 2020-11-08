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ФК «Енисей» обязали расплатиться с Аленичевым и его помощниками

ФК «Енисей» обязали расплатиться с Аленичевым и его помощниками
Иллюстрация: ФК "Спартак"

Бывший главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев, а также его помощники Егор Титов и Валерий Клейменов обратились в РФС с просьбой урегулировать финансовые разногласия.

#НОВОСТИ

Аленичев, Титов и Клейменов покинули "Енисей" в мае 2019 года. Красноярский клуб не выплатил им премиальные за весеннюю часть сезона-2018/19, а также ряд компенсаций, сообщает РИА Новости Спорт.

В итоге палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров обязала ФК «Енисей» погасить задолженность тренерам по премиям за официальные игры сезона-2018/19 в соответствии с положением о премировании, задолженность по компенсации неиспользованного отпуска при увольнении и проценты за задержку выплаты премий и компенсации неиспользованного отпуска.

В качестве обеспечительной меры «Енисею» запрещено регистрировать новых футболистов.

Напомним, Дмитрий Аленичев возглавил красноярский клуб в июле 2017 года. По истечении двух сезонов после череды скандалов, связанных как с личностью тренера, так и с турнирным провалом «Енисея» (ФК вылетел из Премьер-лиги), именитый футболист покинул пост.

 

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