Сельхозкооперативы Красноярского края получат из бюджета 70 млн рублей на развитие

В Минсельхозе края завершился конкурс грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. По итогам отбора господдержку получат три предприятия.

Поддержка оказывается на грантовой основе. Подобная практика реализуется в Красноярском крае с 2016 года. Претендовать на нее могут лишь кооперативы, способные обеспечить софинансирование проекта в размере не менее 40%.

В этот раз победителями конкурса стали три краевых сельхозкооператива. В общей сложности они получат 70 млн рублей.

Так, СПСК «Тальский» из Ирбейского района организует сбор, заготовку и переработку дикоросов. Грант в размере 34,5 млн рублей пойдет на строительство производственного помещения, склада, покупку специализированных транспорта, оборудования и техники.

В Саянском районе СПКК «Удача» займется переработкой молока и производством молочных продуктов. Для этого 12 млн рублей господдержки кооператив вложит в строительство молокоперерабатывающего цеха, приобретение оборудования и молоковоза.

ССПК «Развитие Красноярья» в Боготольском районе направит грант в размере 23,5 млн рублей на реализацию проекта «Современный комплекс уборки картофеля на базе кооператива». В планах — купить высокопроизводительный самоходный картофелеуборочный комбайн.

За все годы существования этой грантовой программы господдержку на общую сумму 253 млн рублей получили 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов края.