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Сельхозкооперативы Красноярского края получат из бюджета 70 млн рублей на развитие

Сельхозкооперативы Красноярского края получат из бюджета 70 млн рублей на развитие
Иллюстрация: krskstate.ru/Вадим Кофман

В Минсельхозе края завершился конкурс грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. По итогам отбора господдержку получат три предприятия.

#НОВОСТИ
Поддержка оказывается на грантовой основе. Подобная практика реализуется в Красноярском крае с 2016 года. Претендовать на нее могут лишь кооперативы, способные обеспечить софинансирование проекта в размере не менее 40%.
 
В этот раз победителями конкурса стали три краевых сельхозкооператива. В общей сложности они получат 70 млн рублей.
 
Так, СПСК «Тальский» из Ирбейского района организует сбор, заготовку и переработку дикоросов. Грант в размере 34,5 млн рублей пойдет на строительство производственного помещения, склада, покупку специализированных транспорта, оборудования и техники.
 
В Саянском районе СПКК «Удача» займется переработкой молока и производством молочных продуктов. Для этого 12 млн рублей господдержки кооператив вложит в строительство молокоперерабатывающего цеха, приобретение оборудования и молоковоза.
 
ССПК «Развитие Красноярья» в Боготольском районе направит грант в размере 23,5 млн рублей на реализацию проекта «Современный комплекс уборки картофеля на базе кооператива». В планах — купить высокопроизводительный самоходный картофелеуборочный комбайн.
 
За все годы существования этой грантовой программы господдержку на общую сумму 253 млн рублей получили 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов края.
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