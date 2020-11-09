Росстат: пик смертности от COVID-19 в Красноярском крае пришелся на июль

Федеральная статистическая служба опубликовала новые данные о «естественном движении населения России» в сентябре. Они учитывают рождения, свадьбы, разводы и смертность, в том числе от коронавируса.

По данным Росстата, в целом по стране в сентябре 2020 года количество смертей от COVID-19 по сравнению с августом выросло. Однако в Сибири пик смертей пришелся на июль, после чего количество трагических исходов пошло на спад.

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом. В первой учитывается COVID-19 как основная причина смерти. В сентябре в России умерли 4 329 человек, в СФО - 465. Во второй COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре было 870, в Сибири - 35. Третья группа учета - COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксирован 1 401 такой случай, в том числе в Сибири 158. Четвертая группа - COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано 3 198, в Сибири - 426.

По данным Росстата, в Красноярском крае в сентябре от коронавируса (учитывается первая и вторая группа) умерли 40 человек и еще 32 – от болезней, не связанных с коронавирусом (третья и четвертая группа).

Как обращает внимание Тайга.инфо, данные Росстата не сходятся с данными федерального и регионального оперативных штабов. Так, например, федеральный оперативный штаб утверждал, что всего в сентябре от коронавируса умерли 3592 человека.

Издание указывает, что и в данных статистики по Красноярскому краю есть существенное расхождение: по данным Росстата смертность от коронавируса с апреля по сентябрь в крае составила 909 человек, тогда как региональный оперштаб сообщил о 554 смертельных случаях по состоянию на 1 октября.

DK.ru поднял данные Росстата с апреля 2020 года и обнаружил, что расхождение в цифрах имеет, скорее, технический характер. По сведениям федеральной службы статистики, с апреля по октябрь в Красноярском крае скончались от коронавируса 557 человек (апрель – 4, май – 33, июнь – 82, июль – 269, август – 129, сентябрь – 40), от болезней, не связанных с коронавирусом, – 352 (май – 11, июнь – 3, июль – 135, август – 115, сентябрь – 52), итого – 909.