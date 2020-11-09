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Транспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаватор

Транспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаватор
Иллюстрация: Сибирское ЛУ МВД России

Тяжелую технику увезли со стройплощадки новой рулежной дорожки. Сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции в аэропорту города Красноярска задержали 28-летнего красноярца.

#НОВОСТИ

Мужчина, который работает экскаваторщиком в одной из коммерческих организаций, обратил внимание на экскаватор с поломанным ковшом. Из-за неисправности технику не использовали. Находчивый красноярец под видом отправки экскаватора в ремонт выехал на нем с территории аэропорта, погрузил на заранее арендованный трал и увез в закрытый ангар в промышленной зоне правобережной части города. Машину он планировал разобрать на запчасти для продажи.

Поскольку причиненный собственнику экскаватора ущерб оценивается в 11 млн рублей, следователи Сибирского ЛУ МВД России возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ст. 158, ч.4 УК РФ - кража в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

 

 

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