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Масло, сгущенка, минералка и рыба: Красноярский край представил свои «Вкусы России»

Масло, сгущенка, минералка и рыба: Красноярский край представил свои «Вкусы России»
Иллюстрация: Енисейский стандарт

Министерство сельского хозяйства РФ объявило Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Ассоциация «Енисейский стандарт» рекомендовала четыре бренда.

#НОВОСТИ

Это минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко, минеральная вода из Тагарского источника и таймырский сиг. Продукция представлена в двух номинациях: «Попробуй, полюбишь» и «На всю страну».

Продукты, которые представит наш регион на национальном конкурсе, полюбились не только местным жителям, но и покупателям в других территориях России. Наши бренды – призеры многочисленных дегустационных смотров разных уровней. Уверен, у них есть все шансы на высокую победу», – уверен министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Прием заявок на конкурс «Вкусы России» завершается сегодня, 9 ноября, с 19 ноября на официальном сайте конкурса стартует народное голосование, оно продлится до 2 декабря. Победителей в восьми номинациях в декабре этого года определит комиссия, в которую входят представители Минсельхоза, ритейлеры, специалисты по агротуризму, рестораторы, отельеры, эксперты по брендингу. По итогам конкурса Минсельхоз РФ сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.

На данный момент на конкурс поступили заявки на 494 бренда из 76 регионов.

 

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