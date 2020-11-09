Масло, сгущенка, минералка и рыба: Красноярский край представил свои «Вкусы России»

Министерство сельского хозяйства РФ объявило Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Ассоциация «Енисейский стандарт» рекомендовала четыре бренда.

Это минусинское сливочное масло, филимоновское сгущенное молоко, минеральная вода из Тагарского источника и таймырский сиг. Продукция представлена в двух номинациях: «Попробуй, полюбишь» и «На всю страну».

Продукты, которые представит наш регион на национальном конкурсе, полюбились не только местным жителям, но и покупателям в других территориях России. Наши бренды – призеры многочисленных дегустационных смотров разных уровней. Уверен, у них есть все шансы на высокую победу», – уверен министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Прием заявок на конкурс «Вкусы России» завершается сегодня, 9 ноября, с 19 ноября на официальном сайте конкурса стартует народное голосование, оно продлится до 2 декабря. Победителей в восьми номинациях в декабре этого года определит комиссия, в которую входят представители Минсельхоза, ритейлеры, специалисты по агротуризму, рестораторы, отельеры, эксперты по брендингу. По итогам конкурса Минсельхоз РФ сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.

На данный момент на конкурс поступили заявки на 494 бренда из 76 регионов.