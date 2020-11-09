Школьников Красноярска научат предпринимательству

Агентство развития бизнеса Красноярского края запускает курс для юных предпринимателей. Его слушатели не только узнают о ведении бизнеса, но и получат поддержку в реализации своих проектов.

Программа «Фабрика предпринимательства. Дети» предназначена для школьников от 14 до 17 лет, у которых уже есть идеи для старта собственного бизнеса. Реализована она будет в формате игры на платформе социальной сети «Вконтакте», рассказывают в АРБ.

Обучение будет включать не только теоретические уроки, но и практические разборы, домашние задания и подготовку проекта к инвестициям под руководством опытных предпринимателей.

Курс стартует 20 ноября 2020 года. Его ключевыми темами будут:

Основы предпринимательства и лидерские качества;

Бизнес-планы и бизнес-модели;

Создание сайта и продажи;

Маркетинг и упаковка продукта;

Продвижение в соцсетях;

Управление коллективом;

Выход на маркетплейсы;

Привлечение инвестиций и персональные выступления.

Все участники курса получат лицензированный диплом о дополнительном образовании. А лучшие, по итогам инвестиционной сессии, проекты — призы на развитие своего бизнеса, общей стоимостью до 50 тысяч рублей.