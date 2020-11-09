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Школьников Красноярска научат предпринимательству

Школьников Красноярска научат предпринимательству
Иллюстрация: moibiz24.ru

Агентство развития бизнеса Красноярского края запускает курс для юных предпринимателей. Его слушатели не только узнают о ведении бизнеса, но и получат поддержку в реализации своих проектов.

#НОВОСТИ
Программа «Фабрика предпринимательства. Дети» предназначена для школьников от 14 до 17 лет, у которых уже есть идеи для старта собственного бизнеса. Реализована она будет в формате игры на платформе социальной сети «Вконтакте», рассказывают в АРБ.
 
Обучение будет включать не только теоретические уроки, но и практические разборы, домашние задания и подготовку проекта к инвестициям под руководством опытных предпринимателей.
 
Курс стартует 20 ноября 2020 года. Его ключевыми темами будут:
  • Основы предпринимательства и лидерские качества;
  • Бизнес-планы и бизнес-модели;
  • Создание сайта и продажи;
  • Маркетинг и упаковка продукта;
  • Продвижение в соцсетях;
  • Управление коллективом;
  • Выход на маркетплейсы;
  • Привлечение инвестиций и персональные выступления.
Все участники курса получат лицензированный диплом о дополнительном образовании. А лучшие, по итогам инвестиционной сессии, проекты — призы на развитие своего бизнеса, общей стоимостью до 50 тысяч рублей.
 
Зарегистрироваться на программу можно на ее странице сайта «Мой бизнес. Красноярск». Участие в ней совершенно бесплатное.
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