Вкусный или полезный: кого выбрали эксперты «Стартапа года. food project»

Экспертный совет номинации «Стартап года. food project» премии «Человек года» определил участников шорт-листа. Из 65 претендентов в него вошла лишь треть.

Премия «Человек года» пройдет в Красноярске 11 раз и в 11 номинациях. Среди них — «Стартап года». Впервые номинация, учрежденная венчурным инвестором, основателем бизнес-акселератора «300 стартапов» и проекта «Экономка» Андреем Шевелевым состоялась в прошлом году. В 2020-м она проходит в обновленном формате, поскольку теперь посвящена конкретной отрасли — фуд проектам.

На днях состоялось заседание экспертного совета номинации и был определен ее шорт-лист.

Размер не важен

Андрей Шевелев рассказывает, что идея, посвятить номинацию проектам «про продукты питания», возникла в процессе работы над его собственным фуд-стартапом «Экономка».

Работая над проектом, мы заметили, что на красноярском рынке есть много местных производителей продуктов питания, о которых потребители просто не знают, а у них самих не хватает ресурсов, чтобы донести информацию о себе до потенциальных покупателей. Помочь им встретиться и призвана эта номинация», — говорит Шевелев. .

В ее экспертный совет вошло 23 представителя бизнеса и общественности Красноярска. Среди них и крупные предприниматели, и те, кто сам относительно недавно вышел на рынок, но уже добился успехов.

Номинантов отбирали из трех групп предпринимателей. Во-первых, ими могли стать стартаперы в области продуктов питания (не готовой еды). Во-вторых, те, кто «пилотирует» новые бизнес-модели, создает прорывные технологии в продажах и доставке. В-третьих, — стартапы в смежных областях: перерабатываемая упаковка, персонализированное питание, диетология, нутрициология и другое.

Искали и собирали претендентов два месяца. В итоге в лонг-лист вошло 65 команд – от совсем небольших, появившихся совсем недавно, до довольно крупных, но запустивших в этом году новые направления (именно они, а не вся компания, рассматривались экспертным советом).

К слову, Андрей Шевелев сразу сообщил экспертам, что его стартап «Экономка» не будет участвовать в конкурсе.

Поднять на спор

Заседание экспертного совета номинации состоялось в конце прошлой недели. Принимал мероприятие давний партнер «Делового квартала» — «Английский клуб». По различным причинам не все участники совета смогли собраться, но большинство все же нашли время и возможность.

Презентация проектов растянулась на полтора часа. Не обошлось и без дискуссий. Один из камней преткновения — вопрос о том, насколько крупные компании, пусть даже с новыми проектами, могут претендовать на звание стартапа.

Стартап — это особая энергия, особый подход и особые же проблемы. Крупные предприятия, с их ресурсами и запасом прочности, могут решать их куда легче, нежели те, кто только оказался на рынке», — отметила основатель проекта «Вкус тайги» Олеся Ушакова.

Эту позицию поддержали не все. Так, директор фермы «Коза-Дереза» Андрей Болсуновский считает, что как бы то ни было, а новое направление, даже в работе компании, которая давно существует на рынке, вполне может называться стартапом. Но лишь в том аспекте, который касается новшеств.

Ряд проектов лонг-листа номинации подвергся критике экспертов, в первую очередь ратующих за полезность продуктов. Эксперт по персонализированному питанию, нутрициолог Татьяна Шахворостова и вовсе считает, что бизнес, даже небольшой, должен нести ответственность за то, насколько полезны (или хотя бы не вредны) поставляемые им товары и услуги.

Одна из больших проблем сейчас — это незнание людей о влиянии пищи на здоровье. Поэтому нужно помогать в первую очередь тем, кто старается вывести на рынок новые полезные продукты. Я считаю, что премию в этой номинации должен получить самый здоровый проект», — говорит Шахворостова.

Так или иначе, в ходе презентации никого из номинантов исключать не стали, решив, что будет справедливо, если каждый эксперт просто проголосует согласно своей позиции.

Дойти до финала

По завершении представления претендентов номинации «Стартап года», пришло время голосовать. Для этого каждому члену экспертного совета выдали десять фишек, на которых нужно было указать номинантов, достойных попасть в шорт-лист. Одна фишка – одна компания. Таким образом каждый эксперт мог выбрать десяток компаний.

Само голосование и подсчет результатов заняли около получаса. Итог: дальнейшую борьбу за премию продолжат 22 проекта:

• «Авокадос», магазин здоровых продуктов;

• «АльтуМа», производство конопляного чая;

• «Дары Малиновки», научно-лабораторный комплекс;

• «Дары Малиновки», фирменный магазин;

• «Изюминка», магазин экзотических фруктов;

• «Комбуча», Зеленогорский пивоваренный завод;

• «Мясничий», производство мясных консервов;

• «Проростки», производитель микрозелени;

• «Рыба пила», сеть магазинов рыбы и вина;

• «Сыр и зефир», производство сыра и десертов.

• «Формула хлеба», пекарня;

• «Эланд», выращивание зелени по гидропонной технологии;

• Aroma Cremeria, производитель кокосового молока Bio Roma;

• Easy Cook, доставка продуктов с рецептами;

• Fratelli, сыроварня;

• Fresco, собственное производство одноименного ресторана;

• Imamafermer, фермерские продукты;

• MaryJane Kitchen, производство ореховой пасты;

• NewYog, сеть магазинов;

• Oil family, производство сыродавленного растительного масла;

• Red Rocks, пивоварня;

• Seabass & Sauvignon, морской маркет и ресторан.

Следующий этап отбора состоится 28 ноября. Это будет питч-сессия, во время которой предприниматели презентуют свои проекты и ответят на вопросы экспертов.

«Это очень важный момент, ведь он позволит понять саму модель бизнеса, его ценности и ориентиры. У меня, например, будет много вопросов по происхождению сырья и его переработке, потому что именно это определяет полезность продуктов», — обещает Татьяна Шахворостова.

По итогу питчинга эксперты отберут пять лучших, по их мнению, проектов. Победителя же определят электронным голосованием во время вручения премии «Человек года - 2020», которое состоится в декабре. Он и получит главный приз номинации – умную витрину Robymarket. Этот проект Анатолия Фомина признали стартапом года в 2019-м.