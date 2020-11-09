В красноярских аптеках появились тесты для диагностики коронавируса

Такие тесты использовали врачи в стационарах Южной Кореи для первичной диагностики коронавируса.

​Выполнить тестирование можно самостоятельно, взяв мазок из носовой полости. Стоимость теста — 2,5 тыс. рублей», — рассказал пресс-секретарь «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

Это тесты производства Южной Кореи, где они прошли обкатку во время первой волны пандемии. Он использовался для того, чтобы наряду с лабораторными исследованиями получить первичную информацию, болен человек, либо нет.