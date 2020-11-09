В Красноярском крае упростили процедуру получения больничного
Министерство здравоохранения края выпустило приказ, касающийся процедуры выдачи больничных листов.
В силу вступят следующие изменения:
- больничный оформляется автоматически сразу на 14 дней, если у вас был контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, но нет симптомов. При этом нужно иметь постановление Роспотребнадзора или предписание об изоляции;
- больничный выдается на две недели, если в детском саду объявлен карантин, а также если у пациента есть признаки ОРЗ, но результаты на коронавирус отрицательные.
- учреждениям поручено оформлять больничные дистанционно без посещения поликлиники. Волонтеры или курьеры могут принести закрытый больничный на дом или оформить электронный больничный (делается это без участия пациента);
- листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина, заболевания новой коронавирусной инфекции, заболевания ОРВИ.
- Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, больничный лист открывается на весь период заболевания, закрывается по выздоровлению и при наличии двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию.