Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
76,95
91,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае упростили процедуру получения больничного

В Красноярском крае упростили процедуру получения больничного
Иллюстрация: 63.ru

Министерство здравоохранения края выпустило приказ, касающийся процедуры выдачи больничных листов.

#НОВОСТИ

В силу вступят следующие изменения:

  • больничный оформляется автоматически сразу на 14 дней, если у вас был контакт с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, но нет симптомов. При этом нужно иметь постановление Роспотребнадзора или предписание об изоляции;
  • больничный выдается на две недели, если в детском саду объявлен карантин, а также если у пациента есть признаки ОРЗ, но результаты на коронавирус отрицательные.
  • учреждениям поручено оформлять больничные дистанционно без посещения поликлиники. Волонтеры или курьеры могут принести закрытый больничный на дом или оформить электронный больничный (делается это без участия пациента);
  • листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина, заболевания новой коронавирусной инфекции, заболевания ОРВИ.
  • Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, больничный лист открывается на весь период заболевания, закрывается по выздоровлению и при наличии двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Главный режиссер Красноярского театра кукол уволен «по статье»Главный режиссер Красноярского театра кукол уволен «по статье»
  • В Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассуВ Емельяновском районе на ночь перекроют федеральную трассу
  • Первые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 годаПервые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 года
  • Полпред в СФО: проблемы с началом отопительного сезона есть во всех регионах СибириПолпред в СФО: проблемы с началом отопительного сезона есть во всех регионах Сибири
  • В Ачинске начался прием заявок от желающих стать мэром городаВ Ачинске начался прием заявок от желающих стать мэром города
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.