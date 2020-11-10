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Въезд в Минусинск ограничат из-за коронавируса

Въезд в Минусинск ограничат из-за коронавируса
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор края Александр Усс подписал указ о введении ограничительных мероприятий на территории Минусинска и Минусинского района. Пока они ограничатся установкой КПП.

#НОВОСТИ
Действие документа пока распространяется только на Минусинск, на въезде в который (425 км трассы Р-257 «Енисей») установят круглосуточный контрольно-пропускной пункт.
 
Работающие на нем специалисты станут проверять у въезжающих температуру тела. Если она окажется выше 37 градусов или будут обнаружены другие признаки респираторных заболеваний, то такому человеку предложат самостоятельно обратиться к врачу по месту жительства для получения помощи. Правда, судя по п.п. 2 п. 5 указа, информация о носителе этих симптомов будет передаваться в медицинские учреждения.
 
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
 
Добавим, что на 9 ноября (сегодняшних данных пока нет) в Минусинском районе, по данным краевого оперштаба, количество заболевших COVID-19 составило 229 человек при суточном приросте в шесть человек. 6 ноября их было 214, а прирост был нулевым.
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