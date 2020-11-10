Красноярсккрайуголь будет осваивать Кызыкчульский разрез через «дочку»

Компания зарегистрировала отдельное юрлицо – ООО «Разрез Кызыкчульский», уставной капитал компании – 420 тысяч рублей. Запись о создании внесена в ЕГРЮЛ 6 ноября 2020 года.

АО «Красноярсккрайуголь» (управляет активами АО «Русский уголь» в Красноярском крае) владеет 99% новой компании, его дочернее ООО «Разрез Саяно-Партизанский» - 1%. Гендиректором новой компании назначен главный инженер Красноярсккрайугля Игорь Попов.

Новое дочернее предприятие создано с целью дальнейшего развития производственных мощностей компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы «Русского угля».

Лицензия на освоение Кызыкчульского месторождения бурого угля в балахтинском районе (запас оценивается в 95 млн тонн) выдана Красноярсккрайуглю в 2011 году на 25 лет. Месторождение разведано в 1963 году. Компания также ведет разработку Переяславского, Абанского Суховского разрезов в Красноярском крае, владеет лицензиями на несколько месторождений.

АО «Русский уголь» входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.