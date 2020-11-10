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В аэропорту Диксон открылся новый аэровокзал

В аэропорту Диксон открылся новый аэровокзал
Иллюстрация: favt.gov.ru

Это блок-модульная конструкция площадью почти 900 квадратных метров. Проект финансировался за счет субсидий из федерального бюджета. Общая стоимость – порядка 60 млн рублей.

#НОВОСТИ

Как сообщает Росавиация, двухэтажный служебно-пассажирский блок-модуль общей площадью 864 м2 имеет зал ожидания площадью 110,2 кв. м.. В новом аэровокзале предусмотрены помещения для пассажиров с детьми, полиции и сотрудников пограничного контроля. Здесь разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживание пассажиров. Новой блок-модуль соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных групп населения.

Кроме того, в аэровокзале есть гостиничные номера для сотрудников и экипажей, оборудована кухня, санузлы и душевые комнаты. Модуль отапливается от автономной дизельной котельной. Система канализации осуществляется станцией биологической очистки.

Стоимость изготовления модуля вместе с доставкой составила 40 млн рублей, монтаж – еще 20 млн.

Аэропорт Диксон входит в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья», подведомственного Росавиации. Также ФКП управляет аэропортами Хатанги, Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска, Байкита, Ванавары, Туры, Енисейска и Туруханска.

 

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