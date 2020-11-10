Natura Siberica инвестирует $15 млн в тувинскую облепиху

Андрей Трубников, производитель косметики и бытовой химии под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica займется в Республике Тыва органическим производством облепихи.

Предприниматель намерен до конца года подписать договор с правительством региона. Компания должна получить участок площадью 150 га рядом с озером Чагытай в 70 км от Кызыла и засадить его облепихой. Первоначально будут высажены 10 тыс. кустов облепихи, но общая площадь участка позволит высадить около 500 тыс. растений, рассказал Трубников РБК. На территории облепихового сада компания планирует построить небольшую гостиницу с кафе и откроет маленькое производство соков.

Кроме того в индустриальном парке Кызыла начнется строительство косметического производства в индустриальном парке Кызыла, там зарезервирован участок площадью 3 га под фабрику, производящую косметику из облепихового масла и трав-эндемиков. Производственные мощности позволят выпускать 400 тыс. флаконов готовой продукции в сутки. Запуск предприятия намечен на осень 2021 года.

Размер вложений в облепиховую плантацию и производство Трубников оценивает в $15 млн, или около 1,2 млрд руб. Часть средств планируется привлечь в виде банковских кредитов.

Первый зампредседателя правительства Тувы Александр Брокерт подтвердил РБК, что проект будет внесен в программу социально-экономического развития республики.

Согласно последней всероссийской сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году, крупных промышленных производств облепихи в России нет. В сельскохозяйственных организациях под эту ягоду отведены 3,5 тыс. га, еще 3 тыс. га облепихи высадили частные лица на своих личных, подсобных и тому подобных участках.