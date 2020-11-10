Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
76,39
90,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Natura Siberica инвестирует $15 млн в тувинскую облепиху

Natura Siberica инвестирует $15 млн в тувинскую облепиху
Автор фото: Uschi Dugulin. Иллюстрация: pixabay.com

Андрей Трубников, производитель косметики и бытовой химии под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica займется в Республике Тыва органическим производством облепихи.

#НОВОСТИ

Предприниматель намерен до конца года подписать договор с правительством региона. Компания должна получить участок площадью 150 га рядом с озером Чагытай в 70 км от Кызыла и засадить его облепихой. Первоначально будут высажены 10 тыс. кустов облепихи, но общая площадь участка позволит высадить около 500 тыс. растений, рассказал Трубников РБК. На территории облепихового сада компания планирует построить небольшую гостиницу с кафе и откроет маленькое производство соков.

Кроме того в индустриальном парке Кызыла начнется строительство косметического производства в индустриальном парке Кызыла, там зарезервирован участок площадью 3 га под фабрику, производящую косметику из облепихового масла и трав-эндемиков. Производственные мощности позволят выпускать 400 тыс. флаконов готовой продукции в сутки. Запуск предприятия намечен на осень 2021 года.

Размер вложений в облепиховую плантацию и производство Трубников оценивает в $15 млн, или около 1,2 млрд руб. Часть средств планируется привлечь в виде банковских кредитов.

Первый зампредседателя правительства Тувы Александр Брокерт подтвердил РБК, что проект будет внесен в программу социально-экономического развития республики.

Согласно последней всероссийской сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году, крупных промышленных производств облепихи в России нет. В сельскохозяйственных организациях под эту ягоду отведены 3,5 тыс. га, еще 3 тыс. га облепихи высадили частные лица на своих личных, подсобных и тому подобных участках.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Транспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаваторТранспортная полиция нашла украденный из красноярского аэропорта экскаватор
  • Первые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 годаПервые туристы поедут по «Золотому кольцу Сибири» летом 2021 года
  • Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»
  • В Ачинске начался прием заявок от желающих стать мэром городаВ Ачинске начался прием заявок от желающих стать мэром города
  • ФК «Енисей» обязали расплатиться с Аленичевым и его помощникамиФК «Енисей» обязали расплатиться с Аленичевым и его помощниками
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.