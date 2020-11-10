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Дорогого стоит: авиабилеты Красноярск…Санкт-Петербург попали в антирейтинг

Дорогого стоит: авиабилеты Красноярск…Санкт-Петербург попали в антирейтинг
Иллюстрация: krskstate.ru

Эксперты выяснили цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России, — сообщает сервис путешествий «Туту.ру» о результатах своего исследования.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В один конец

Наиболее крупную сумму за путешествие в октябре текущего года отдал пассажир самолета Москва…Благовещенск — билет в один конец, купленного за неделю до вылета, составила 122 тыс. рублей.

Также высокими ценами отличились такие направления, как:

  • Москва…Астрахань (98,2 тыс.),
  • Москва…Абакан (90,8 тыс.),
  • Магадан…Москва (90,4 тыс.),
  • Москва…Сочи (85,7 тыс.).

В оба конца

В числе самых дорогостоящих маршрутов по России туда-обратно оказались перелеты:

  • Волгоград…Москва (110,8 тыс.),
  • Москва…Сочи (104,5 тыс.),
  • Красноярск…Санкт-Петербург (97,7 тыс.),
  • Москва…Екатеринбург (93,5 тыс.).

Напомним, 24 октября прошлого года сообщалось, что самой дорогой поездкой в России осенью стал перелет Москва…Петропавловск-Камчатский и обратно — 182 тыс. рублей. На втором месте оказался перелет в обе стороны Москва…Южно-Сахалинск — 175 тыс. рублей с человека. На третьем месте следовало авиапутешествие Москва…Владивосток — 161 тыс. рублей в одну сторону.

 

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