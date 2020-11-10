Инспектор по защите прав животных появился в Красноярске

В Красноярске появился общественный инспектор в области обращения с животными. Первое удостоверение с номером 0001 получила местная жительница Кристина Лабутина.

Два года волонтеры, зоозащитники и люди, которым не безразлична судьба животных, ждали этого дня», — написала девушка под фото с новым удостоверением, выданном в региональном отделении Росприроднадзора.

Инспектор помогает властям бороться с нарушениями в отношении животных. В его полномочия входит фиксация, в том числе с помощью фото и видеосъемки, правонарушений в области обращения с животным и направление документов в органы надзора.

Инспектор имеет право беспрепятственно посещать приюты с животными и контролировать условия содержания в них.