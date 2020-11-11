В Красноярском крае расширят список получателей ковидных налоговых льгот

Статистика первого полугодия 2020 года по отдельным отраслям экономики Красноярского края показывает, что в налоговой поддержке нуждаются больше предпринимателей.

Список отраслей, предприятия которых смогу воспользоваться льготной ставкой по упрощенной системе налогообложения, пополнится еще семью — также пострадавшими от последствий пандемии COVID-19. Соответствующий закон Минфин Красноярского края внес в Заксобрание.

Если документ примут, то пониженными ставками налога при УСН смогут воспользоваться еще около двух тысяч налогоплательщиков, осуществляющих такие зарегистрированные виды деятельности, как:

производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (класс 59 раздела J);

деятельность в области информационных услуг прочая (подкласс 63.9 раздела J);

прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (подкласс 77.2 раздела N);

образование дополнительное детей и взрослых (группа 85.41 раздела P);

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (подгруппа 85.42.1 раздела Р);

деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);

предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (группа 96.09 раздела S).