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В Красноярском крае расширят список получателей ковидных налоговых льгот

В Красноярском крае расширят список получателей ковидных налоговых льгот
Иллюстрация: pixabay.com

Статистика первого полугодия 2020 года по отдельным отраслям экономики Красноярского края показывает, что в налоговой поддержке нуждаются больше предпринимателей.

#НОВОСТИ
Список отраслей, предприятия которых смогу воспользоваться льготной ставкой по упрощенной системе налогообложения, пополнится еще семью — также пострадавшими от последствий пандемии COVID-19. Соответствующий закон Минфин Красноярского края внес в Заксобрание.
 
Если документ примут, то пониженными ставками налога при УСН смогут воспользоваться еще около двух тысяч налогоплательщиков, осуществляющих такие зарегистрированные виды деятельности, как:
  • производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (класс 59 раздела J);
  • деятельность в области информационных услуг прочая (подкласс 63.9 раздела J);
  • прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (подкласс 77.2 раздела N);
  • образование дополнительное детей и взрослых (группа 85.41 раздела P);
  • деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (подгруппа 85.42.1 раздела Р);
  • деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S);
  • предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (группа 96.09 раздела S).
Напомним, что налоговые льготы для пострадавших от пандемии отраслей экономики в Красноярском крае ввели в конце апреля 2020 года. Тогда они распространялись на почти половину применяющих упрощенную систему налогообложения в крае.
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