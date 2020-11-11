Опрос: у 78% красноярцев есть знакомые, переболевшие COVID-19

Автопортал Дром.ру провел нетипичное для себя исследование. В опросе, который проходил с 26 октября по 3 ноября, приняли участие 22 233 человека со всей страны.

78% жителей Красноярского края, участвовавших в опросе, ответили, что среди их знакомых есть переболевшие коронавирусной инфекцией, а 17,5% респондентов переболели сами.

Участники могли отметить несколько вариантов из предложенных. Отвечая на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?» больше половины – 53% красноярцев выбрали вариант «Друзья / коллеги / знакомые», 29% – «Родственники», 26% – «Знакомые знакомых», а 17,5% – «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 12%, а «никто не болел» у 11% респондентов. Еще 11% не верят в существование вируса.

В целом по России данные схожи: 76% сказали, что их знакомые переболели COVID-19. Вариант «Я сам» набрал 19%, есть умершие – 15%.

Интересно, что число людей, которые не верят в существование вируса, сократилось почти в три раза, отмечает Дром.ру. В феврале 2020 года так считали 27% опрошенных, сейчас – только 11%.