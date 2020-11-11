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Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам
Иллюстрация: ДК-Красноярск

Переполненный мусорный полигон «Шинник» продолжает действовать, вопреки здравому смыслу. В этом убедились журналисты DK.RU.

#НОВОСТИ

Уже на подъезде к полигону «Шинник» — грузовые машины, полные мусора. Везут, сбрасывают, уезжают… Поток не иссякает. Есть «брендированные» логотипом мусорного оператора «РостТех», есть «неопознанные» — пришлые. Всем есть место на незаконной свалке.

 

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 1

 

Напомним, договор аренды между региональным оператором «РостТех» и администрацией Красноярска закончился 1 августа. Представители «РостТеха» тогда публично заявляли, что складировать ТКО на площадке не будут, а оставшийся после сортировки на заводе мусор размесят на самом предприятии. Однако компания этого пока не делает. Более того, принимает и «чужой» мусор.

При этом глава Росприроднадзора во время недавнего визита в Красноярска озвучила позицию ведомства: такие объекты не должны функционировать. В ситуации она разобралась за пару часов. Городские и краевые чиновники же годами не замечают под носом переполненный полигон. Не замечают его и в Горсовете, даже когда смотрят видео с выгружающими мусор грузовиками. Вдобавок — беспрецедентное решение Арбитражного суда, который по логике должен был наложить обеспечительные меры на период судебных разбирательств, а по факту разрешил на это время и дальше накапливать отходы на незаконной свалке.

 

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 2

 

Удивительна и история с «Автоспецбазой» — именно туда по решению мэрии должен возить мусор «РостТех», но машин компании наш фотограф на подъездах к полигону так и не увидел. Местные работники говорят — брендированные грузовики правобережного оператора если и бывают, то только в виде исключения.

 

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 3

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 4

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 5

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 6

Полигон «Шинник»: весь мусор в гости к нам 7

 

 

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