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Коронавирус победил красноярские пробки

Коронавирус победил красноярские пробки
Иллюстрация: krascompas.ru

Специалисты службы мониторинга УДИБ отметили снижение заторов на дорогах Красноярска еще в октябре. В ноябре же оно стало кратным по отношению к прошлогодним показателям.

#НОВОСТИ
Уровень пробок на красноярских улицах снизился почти в три раза. Такие данные опубликовала мэрия Красноярска, ссылаясь на информацию отдела мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения муниципального Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ).
 
Со слов чиновников, напряжение на дорогах начало спадать еще в середине октября, а со 2 ноября этот процесс стал очевиден.
На прошлой неделе в утренние часы пик уровень пробок оценивался всего в 2-4 балла, а вечером составлял 5-6 баллов. С начала этой недели показатели снизились еще больше, и утром и вечером автомобили по городу едут практически свободно», — говорят в мэрии.
Для сравнения: в прошлом году в аналогичный период загруженность городских дорог по утрам была не менее 5-6 баллов, а вечером доходила до 7-9 баллов по шкале «Яндекс».
 
Коронавирус победил красноярские пробки 1
 
Такое снижение уровня пробок в муниципалитете объясняют уменьшением количества личных автомобилей на дорогах, которое вызвано ограничениями из-за эпидемиологической обстановки: ученики среднего и старшего звена переведены на дистанционное обучение, также из дома работают и сотрудники многих предприятий, фирм и организаций.
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