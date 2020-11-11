Дерипаска: «Россияне поддерживают девальвацию рубля»

Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска.

По словам Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 млрд долларов (по оценке Forbes), политику слабой национальной валюты «фактически поддерживают 75% населения».

В качестве примера Дерипаска приводит в своем Telegram-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой Webbankir.

Согласно исследованию:

56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение,

24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро,

18% согласно опросу, заметили заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации.

Цифра в 75%, озвученная Дерипаской в исследовании не фигурирует, и миллиардер не поясняет, откуда ее взял.

С начала года рубль обесценился на 25% к доллару и 30% к евро, став третьей худшей валютой развивающихся рынков (после турецкой лиры и бразильского реала).

За последние шесть лет курс доллара вырос в 2,6 раза, с 2007 года — в 3,5 раза, относительно уровня 1998 года — в 13 раз, а за всю историю свободной конвертации — в 44 тысячи раз (с учетом деноминации 1997 года). Первые аукционы Внешэкономбанка СССР по продаже долларов начались в ноябре 1990 года, и американскую валюту на них продавали по 1,8 рубля.

Тот факт, что россияне не осознают связи между курсом и своим благосостоянием, говорит об их низкой финансовой грамотности, считает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Следует понимать, что девальвация существенно сокращает потребление на фоне продолжающегося снижения реальных доходов», — поясняет она: потребительские расходы россиян неизбежно зависят от курса рубля, поскольку в среднем в потребительской корзине импорт составляет около 40 %, а по некоторым сегментам продуктов (фармацевтика, автомобили) доля импорта доходит до 70 %.

Впрочем, причина может заключаться в том, что россияне уже привыкли к регулярным обвалам национальной валюты. В частности, в конце 2014…начале 2015 года мы были свидетелями девальвации рубля, на фоне которой нынешние колебания не выглядят значительными.

И, конечно, не стоит забывать, что девальвация рубля снижает себестоимость продукции экспортеров, поднимая их конкурентоспособность и маржинальность на внешних рынках.