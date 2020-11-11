Госдума приняла закон о прогрессивном налоге

Госдума чтении приняла поправки в Налоговый кодекс об увеличении ставки налога на доходы физлиц, превышающих 5 млн рублей в год, — сообщает ИА REGNUM.

Закон предполагает, что доходы будут подлежать налогообложению по налоговой ставке в размере 650 тыс. рублей и 15 % от суммы, превышающей 5 млн рублей.

Одновременно установлены виды доходов, по которым ставка налогообложения остается прежней, то есть 13 %. Так, ставка сохраняется для доходов физлиц — налоговых резидентов РФ от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ и применяется в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года.