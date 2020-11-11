Красноярский ЖДвокзал разместил «Знаменосцев Победы»

На вокзале «Красноярск» открылась интерактивная площадка Всероссийской акции, организованной в рамках празднования водружения «Знамени Победы» над Рейхстагом.

Инсталляция размещена на первом этаже вокзала и открыта для всех пассажиров и посетителей. На её главном стенде размещена информация о красноярском знаменосце – уроженце села Большой Улуй Красноярского края Василии Давыдове.

Площадка сделана в стиле исторической реконструкции и представляет собой фронтовой блиндаж с печкой-буржуйкой. Любой желающий может зайти на площадку и фотографироваться в образе бойца - в плащ-палатке и каске.

Мы рады, что именно главный вокзал Красноярской железной дороги стал официальной площадкой Всероссийской акции «Знаменосцы Победы». Для всех наших пассажиров это уникальная возможность в ожидании поезда, буквально за полчаса, познакомиться с одним из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны », - Евгений Франк, отметил начальник Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Фотографию можно разместить на личной странице в социальных сетях под хэштегом #ЗнаменосцыПобеды. Кроме того, у пассажиров и гостей вокзала есть возможность стать участником Всероссийской акции. Для этого необходимо принести на интерактивную площадку фотографию своего родственника – участника войны. Волонтёры отсканируют её, оформят и разместят на втором стенде площадки «Победа ковалась каждым».

Площадка будет работать на Красноярском железнодорожном вокзале до 5 декабря.