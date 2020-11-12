КрАЗ начал испытания установки, снижающей выбросы бензапирена

Установку по улавливанию и нейтрализации бенз(а)пирена во время выполнения операции перестановки анодных штырей на электролизерах разработали специалисты РУСАЛа.

Перестановка анодных штырей подразумевает кратковременную разгерметизацию электролизера, при этой операции происходит образование смолистых веществ, в том числе бенз(а)пирена. Сейчас установка проходит опытно-промышленную эксплуатацию в корпусе электролиза №12.

Установка представляет собой трубу с гибкими огнестойкими шлангами-отводами и позволяет принудительно улавливать отходящие анодные газы и направлять на газоочистные установки, тем самым значительно улучшая условия труда и нагрузку на экологию», – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

В рамках программы экологической модернизации на заводе уже полностью перешли на технологию экологичного пека для производства подштыревой анодной массы, а также начали перевод на экологичный пек в основном теле анода. Ожидается, что по итогам 2020 года выбросы бензапирена будут снижены на 20%. К 2024 году, это рубежный год федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» предприятие намерено сократить выбросы вредных веществ на 60%.