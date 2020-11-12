Красноярские артисты балета взяли золото престижного конкурса

Солисты Красноярского театра оперы и балета взяли все высшие награды в старшей группе Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, а также специальные призы.

Ведущие солисты балетной труппы красноярского оперного театра Елена Свинко и Георгий Болсуновский стали Лауреатами Первой премии в старшей группе. Ведущий солист труппы Марчелло Пелиццони награжден специальной премией «За партнерство». Педагоги Александр Куимов и Вера Суровцева были отмечены специальными премиями «За успешную подготовку участника конкурса».

Программа конкурса состояла из трех туров, по итогам которых и были определены победители. Первый тур проходил заочно по видеозаписям хореографических номеров. Второй и третий туры состоялись в Москве.

Сегодня, 12 ноября, в 19.30 по московскому времени состоится гала-концерт с участием лауреатов. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Посмотреть финальное выступление красноярских артистов можно здесь. Елена Свинко танцевала Pas de deux из балета «Раймонда» А. Глазунова. Хореография М.Петипа в редакции Ю.Григоровича, партнер Марчелло Пелиццони. Георгий Болсуновский исполнил Вариацию Базиля из балета «Дон-Кихот» Л. Минкуса. Хореография М.Петипа и А.Горского, а также Вариацию Филиппа из балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева. Хореография В.Вайнонена