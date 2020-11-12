«Красный Яр» начал устанавливать кассы самообслуживания

Первый «островок» с кассами самообслуживания (КСО) заработали во флагманском магазине сети в ТЦ «Взлетка Плаза». Как сообщили в компании, за время тестирования через кассы было пробито 12% чеков.

На каждой кассе используются два вида сканеров: стационарный и мобильный. Весовой товар учитывается как при помощи штрих-кода весов из торгового зала, так может быть взвешен в зоне касс перед оплатой покупки. Все терминалы проходят обязательную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. В зоне КСО работает кассир-консультант.

Кроме четырех касс самообслуживания в «Красном Яре» на ул. Весны работает еще 10 традиционных касс.

Мы изучили опыт зарубежных и федеральных лидеров ритэйла в части организации и использования касс самообслуживания, чтобы выбрать наиболее удобный вариант для наших покупателей. Терминалы полностью интегрированы в систему, которая используется и на обычных кассах сети. Подходишь, считываешь штрих-коды с приобретенных товаров, прикладываешь карту лояльности «Премия», рассчитываешься за покупку и все», - рассказывает IT-директор сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Роман Шишков.

В компании также сообщили, что в ближайшие два месяца пользователям касс самообслуживания станет доступно списание бонусов «Премии». В других магазинах сети КСО начнут устанавливать в 2021 году.