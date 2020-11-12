Красноярский камерный оркестр принимает в гостях молодого скрипача Матвея Блюмина

Матвей - победитель Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», «Бронзовый Щелкунчик – 2016» выступит с Красноярским камерным оркестром в малом зале филармонии 15 ноября.

Матвею Блюмину 16 лет. Он родился в 2004 году в Севастополе. Начинал обучаться музыке в родном городе. С 2015 года учится и живёт в Москве, в семье своего педагога Марии Белугиной. В настоящее время — ученик «Мастерской скрипичного искусства».

В копилке у музыканта победы в двух десятках престижных международных конкурсов. Он выступает на лучших концертных площадках России. Сотрудничал с такими коллективами, как Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского, симфонический оркестр Крымской филармонии, Севастопольский симфонический оркестр, Камерный оркестр «Кремлин», а также квартет имени Д.Ойстраха. Концерты скрипача неоднократно транслировались телеканалами «Россия-1» и «Россия-Культура». По приглашению пианиста Дениса Мацуева принимал участие в международном фестивале «Crescendo» в Сочи, а также в серии концертов международного фестиваля «Денис Мацуев представляет».

«Щелкунчик» — один из самых престижных конкурсов юных музыкантов и важнейший проект телеканала «Россия–Культура», который предоставляет ребятам шанс выступить перед многомиллионной телевизионной аудиторией. В сотрудничестве с дирекцией конкурса и при поддержке Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова Красноярский камерный оркестр продолжает в новом сезоне абонемент, где солистами выступают обладатели главных призов. Открыла абонемент в прошлом году красноярская юная скрипачка Дарья Манза - дипломант и обладатель специального приза «Щелкунчика», - говорит художественный руководитель Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов.

В программе концерта произведения В. А. Моцарта, П. Сарасате, П. Чайковского, К. Сен-Санса.