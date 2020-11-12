Дерипаска отправил Агафье Лыковой помощника, продукты и предметы быта

Предприниматель помогает заповеднику «Хакасский», на территории которого живет женщина. На вертолете ей привезли продукты и предметы быта.

Олег Дерипаска отправил помощь отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на труднодоступной заимке в Хакасии, — сообщает РБК со ссылкой на помощника предпринимателя.

По его словам, Дерипаска помог доставить Лыковой продукты и предметы быта, в том числе посуду и постельное белье, на вертолете. На борту также был человек, который отправился помогать Лыковой вести хозяйство на заимке в глубине тайги.

Как рассказал представитель Дерипаски, предприниматель давно оказывает помощь заповеднику «Хакасский», на территории которого живет Лыкова.

Помощником отшельницы будет Николай, сын геолога Ерофея Седова, — дополняет информацию Newslab — который был соседом Лыковой, но в мае 2015 года он умер. Геолог участвовал в составе экспедиции, которая впервые обнаружила семью Лыковых.

Отшельнице периодически помогают сотрудники заповедника, волонтеры, а также чиновники. В том числе помощь оказывал бывший губернатор кемеровской области Аман Тулеев. После его отставки к Лыковой летал и следующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он, в частности, привез с собой сено, комбикорм для коз и куриц, продукты и предметы домашнего обихода.

Семья старообрядцев-беспоповцев Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации с 1930-х годов. Кроме родителей в ней было четверо детей: у Агафьи были еще сестра и двое братьев.

Заимку открыли в 1978 году, когда к ней вышли геологи, исследовавшие этот район. В 1981-м умерли братья и сестра Агафьи, в 1988 году — отец. Мать умерла еще до того, как о поселении стало известно.