Введен запрет на новогодние гуляния в Москве

В Москве отменяются массовые новогодние гуляния. Причиной стала напряженная ситуация с коронавирусом в столице, — сообщает «ФедералПресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу массовые мероприятия на Новый год в столице проводить не будут. Власти Москвы приняли решение о запрете всех рождественских и новогодних мероприятий.

Накануне глава департамента торговли правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в городе отменяются концерты на Новый год. Однако строгие ограничительные меры в Москве вводить не планируют. Также в новогоднюю ночь не будут работать рестораны, кафе и бары, — пишет Nation News.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Минздрав призвал россиян провести новогодние праздники дома. Кроме того, в ведомстве рекомендовали ограничить социальные контакты.