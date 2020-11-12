«Разрешите доложить»: депутатский доклад по аварии в Норильске ушел в ЗС

Депутаты Заксобрания обнародовали результаты работы комиссии, изучавшей последствия разлива топлива в Норильске. При этом ряд официальных данных не были учтены.

Чуть больше месяца назад завершила свою работу комиссия депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, которая изучала причины и последствия аварии на топливном резервуаре «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Результатом ее деятельности стал доклад, которые теперь должны рассмотреть на сессии регионального парламента. Сегодня его представили журналистам.

Выводы комиссии, указанные в докладе (есть в распоряжении DK.RU) однозначны: основная вина за происшествие лежит на НТЭК и ее основном бенефициаре — металлургической компании «Норникель» — которые допускали многочисленные нарушения «требований в области промышленной безопасности, энергонадзора, безопасности гидротехнических сооружений, природоохранного и земельного законодательства». Утверждая это, авторы доклада ссылаются на данные Енисейского управления Ростехнадзора о количестве предписаний об устранении нарушений, выданных компании в 2019 году (прикреплен к докладу как приложение). Важное уточнение, в том же документе за подписью руководителя ведомства Андрея Ходосевича сказано, что его специалисты сейчас проводят техническое расследование причин аварии и окончательные выводы можно будет делать только после его завершения.

В качестве другой иллюстрации халатного отношения к своим обязанностям НТЭКа приводится информация о том, что во время аварии не сработала так называемая обваловка — земляное ограждение вокруг танка с топливом. А также то, что за последние 10 лет «Норникель» не исполнил порядка 70% своих обязательств по строительству и ремонтам. Основание для этих утверждений стали публикации в СМИ ( Forbes и ИА REGNUM ), в которых не приведены ссылки на источник этой информации.

То же (степень вины) касается и размеров нанесенного ущерба. Справедливости ради стоит сказать, что в самом докладе они достаточно достоверны, поскольку базируются на данных Росприроднадзора и Министерства экологии и рационального природопользования края. В частности, речь идет о площади загрязнения в 180 тысяч кв. км и концентрации вредных веществ в водах рек Далдыкан и Амбарная, а также озера Пясино, которая сразу после аварии достигала на некоторых участках 116 ПДК (предельно допустимая концентрация), но уже через месяц снизилась до уровня «менее предела обнаружения».

При этом депутат ЗС Елена Пензина, которая входила в комиссию, ссылаясь на слова представителя Енисейского управления Росрыболовства, заявила, что загрязнение дошло до Карского моря. Правда, 23 сентября 2020 года, ведомство опровергло эту информацию.

Не обошли вниманием в докладе и последствия для коренных малочисленных народов Севера. По оценкам депутатов от разлива топлива пострадало около 700 представителей этой группы жителей края. Такой вывод они сделали на основании предварительных данных этнологической экспертизы последствий аварии, которую проводит САФУ и МГУ, используя построенную Сколковским Институтом Науки и Технологий математическую модель распространения загрязнения, которое было бы возможно без локализации и установки боновых заграждений. Они рассчитали, что в такой ситуации загрязнение могло дойти до 184-го км реки Пясина. Однако боновые заграждения были установлены, соответственно модель нельзя считать релевантной.

На пострадавшей территории свою деятельность вели 47 хозяйств, занимавшиеся оленеводством и рыболовством. Теперь сезон для них потерян», — высказался председатель депутатской комиссии Виталий Дроздов.

Ущерб, нанесенный этим хозяйствам, комиссия оценила в 154 млн рублей — такая информация была озвучена главой администрации Таймырского района Евгением Вершининым в сюжете телеканала «Енисей». С занимательной ремаркой: «при полном неосвоении квот и лимитов». Сезон же охоты на северного оленя длится с 1 августа по 15 марта. То есть ущерб посчитали без учета полноценных данных, на глазок.

В ходе пресс-конференции выяснился еще один факт, свидетельствующий о некоторой «неактуальности» выводов. Доклад был утвержден чуть больше месяца назад — 8 октября 2020 года. С того момента, по словам эколога Сергея Шахматова, появились новые данные, которые частично опровергают первичные предположения о масштабах загрязнения. Однако в докладе они не учтены.

Депутатская комиссия может работать только три месяца, поэтому мы утвердили доклад в этом виде и распустили ее. Поэтому этих данных в нем нет», — пояснил депутат Заксобрания Сергей Попов, также входивший в состав комиссии.

Что мешало депутатам актуализировать выводы доклада с учетом вновь открывшейся информации прежде чем выносить его на сессии, Попов не уточнил.

Говоря о последствиях норильской аварии в стратегическом плане, члены комиссии признают, что сейчас речь должна идти не только о ликвидации ее последствий, но и о «полноценном проекте приведения экологии районов Крайнего Севера в нормативное состояние».

Присоединившийся к пресс-конференции член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов отметил, что многие выводы комиссии уже «отработаны» постановлением верхней палаты парламента «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», которое приняли 3 ноября 2020 года.