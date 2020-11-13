Красноярцы начали гасить просроченные долги по кредиткам

Национальное кредитное бюро опубликовало данные по доле просроченной задолженности в сегменте кредитных карт. В Красноярском крае она одна из самых больших.

По итогу сентября 2020 года просроченная задолженность по кредитным картам в Красноярском крае составила 12% от общей суммы таких займов. Это на 2,7 процентных пункта меньше, чем в сентябре 2019-го, сообщает НБКИ.

По доли просрочки край оказался десятым среди 30 регионов России с наибольшим объемом карточных кредитов. Из Сибири в ТОП-30 также попали Иркутская и Кемеровская области, Алтайский край и Новосибирская область — 14,3%, 12,9%, 12,5% и 10,7% соответственно. Плюс к этому, в Иркутской области и Алтайском крае снижение оказалось более ощутимым — 2,8 и 3,3 процентных пункта.

В среднем по России доля просроченных долгов в сегменте кредитных карт за года сократилась на 0,8 процентных пункта и составила 9,5%. Правда, с июня 2020-го она выросла на 1,4 п.п.