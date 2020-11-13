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На таймырскую ферму-стойбище привезли телят овцебыков

На таймырскую ферму-стойбище привезли телят овцебыков
Иллюстрация: pixabay.com

Десять животных доставили на первую в России ферму-стойбище в Волочанке. Овцебыков привезли из природного парка «Полярно-Уральский» в Ямало-Ненецком автономном округе.

#НОВОСТИ

Проект реализуется на грант краевой программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Инициатор проекта – член семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал» Денис Теребихин.

Как сообщает «Интерфакс», ферма позволит создать для жителей Волочанки новые рабочие места, частично поможет в восстановлении популяции овцебыков на Таймыре и развитии местного туризма.

Это первый опыт российского уровня разведения овцебыков в нетипичной для них среде. Сейчас важно внимательно наблюдать, как они адаптируются, как ведут себя в природе», - рассказала заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.

Телят овцебыков отправили на Таймыр под наблюдением зоолога из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Сейчас животные проходят адаптацию на ферме, где для их проживания выделен участок земли площадью 118 тыс. гектаров.

 

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