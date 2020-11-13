Мэра Томска Ивана Кляйна задержали прямо на совещании

Главу Томска задержали сегодня утром сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали источники ТАСС и «Интерфакса». Причина задержания пока не называется.

Очевидцы произошедшего говорят, что сотрудники ФСБ пришли на совещание в мэрию, пишет Tomsk.ru. В местных телеграм-каналах уже появились кадры, где за спиной у мэра на фоне карты города видны силуэты людей в форме и с нашивками «ФСБ».

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До избрания руководил одним из крупнейших пивоваренных заводов Сибири – ОАО «Томское пиво». С 1997 года был депутатом Томской областной думы.