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Красноярцы обладают самым высоким коллективным иммунитетом к ковиду в стране

Красноярцы обладают самым высоким коллективным иммунитетом к ковиду в стране
Иллюстрация: pixabay.com

Роспотребнадзор закончил обрабатывать результаты исследования популяционного иммунитета в регионах. Результаты стали хорошей новостью для жителей Красноярского края.

#НОВОСТИ
Более 65% населения Красноярского края имеют иммунитет к COVID-19. Это самый большой показатель в России, рассказал РИА Новости директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
 
По его словам, также высок уровень коллективного иммунитета в Астраханской области (51,6%). Чуть ниже он в Москве, Московской области, Ленинградской области, Ставропольском крае и Татарстане — в них он составляет 40-46%.
 
Меньше всего — 10% и ниже — людей устойчивы к ковиду в Краснодарском крае и Тюменской области.
 
Такие результаты были получены Роспотребнадзором в ходе второго этапа программы Роспотребнадзора «Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19», который прошел в сентябре-октябре 2020 года. В нем приняло участие 26 регионов РФ.
 
Добавим, что по данным краевого оперштаба на 12 ноября в Красноярском крае зарегистрировано 30 240 подтвержденных диагнозов COVID-19 (за все время пандемии). За сутки этот список пополнило 329 человек. По этому показателю край занимает пятое место в стране. 
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