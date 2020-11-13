Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск

Группа компаний «Медведь Холдинг» объявляет об открытии нового дилерского центра Лексус – Красноярск («Медведь Премиум»). Технический запуск нового автосалона назначен на 12 ноября 2020 г.

Центр построен в новой архитектурной концепции бренда Lexus, отвечающей современным стандартам дизайна, технического оснащения, а также уникального японского гостеприимства.

Новый шоу-рум площадью 1 051 кв.м расположен на 2-х этажах здания и включает в себя просторные зоны экспозиции новых автомобилей, экспозиции аксессуаров Lexus Boutique и оригинального дополнительного оборудования, а также функциональные зоны обслуживания клиентов и офисы. Самыми важными и долгожданными зонами нового премиального шоу-рума стали 2 эксклюзивные1 для Красноярска, комфортабельные клиентские зоны отдыха и детская комната, расположенные на разных уровнях здания.

Сервисный центр Лексус – Красноярск оборудован современным ремонтно-диагностическим оборудованием, соответствующим техническим требованиям бренда. Высокий уровень профессионализма технического персонала, а также 2 линии интерактивной приемки и 2 поста мойки обеспечивают непрерывный прием автомобилей на сервисное обслуживание и выполнение работ любой сложности на премиальном уровне. Вместительные складские помещения дают возможность поддерживать широкий ассортимент автозапчастей в наличии, сократив тем самым сроки ожидания.

В новом автосалоне доступен полный спектр услуг по приобретению, страхованию2 и сервисному обслуживанию автомобилей Lexus, а на территории размещена выделенная площадка продаж сертифицированных автомобилей с пробегом – Lexus Select.

C начала работы Лексус – Красноярск («Медведь Премиум») прошло уже более 2х лет. За это время на дорогах Красноярского края и за его пределами появилось свыше 620 новых автомобилей Lexus. Каждый день стабильно демонстрируя высокий уровень клиентской удовлетворённости и качества оказываемых услуг, Лексус – Красноярск зарекомендовал себя надежным партнером для своих клиентов.

В честь открытия нового шоу-рума с 12 ноября по 30 декабря 2020 г. для новых клиентов сервиса Лексус – Красноярск объявляет специальную сервисную акцию – «Приятно познакомиться» 3. В рамках данной программы всем новым клиентам, ранее не посещавшим дилерский центр, предоставляется преимущество 50% на сервисные работы.

Записаться на сервисное обслуживание можно здесь Лексус – Красноярск

ул. Караульная, 37 | т. (391) 219-90-90

www.lexus-medved.ru