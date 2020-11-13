Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск
Группа компаний «Медведь Холдинг» объявляет об открытии нового дилерского центра Лексус – Красноярск («Медведь Премиум»). Технический запуск нового автосалона назначен на 12 ноября 2020 г.
Центр построен в новой архитектурной концепции бренда Lexus, отвечающей современным стандартам дизайна, технического оснащения, а также уникального японского гостеприимства.
Записаться на сервисное обслуживание можно здесь
Лексус – Красноярск
ул. Караульная, 37 | т. (391) 219-90-90
www.lexus-medved.ru
1 «Эксклюзивные зоны» в сравнении с предыдущими клиентскими зонами ООО «Медведь Премиум», действующими в период с 01.10.2018 по 09.11.2020.
2 Страхование осуществляют ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО - Гарантия», САО «ВСК», АО СК «Альянс», ООО «Группа Ренессанс Страхование», АО «СОГАЗ» и пр.
3 Предложение ограничено и действует для клиентов, ранее не обслуживающих свой автомобиль в ООО «Медведь Премиум». Акция сочетается с выгодой на запасные части для послегарантийных автомобилей, но не суммируется с другими акциями и спец. предложениями автосалона. Подробности в отделе сервиса по телефону 290-290-0 или по адресу ул. Караульная, 37