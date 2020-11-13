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Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск

Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск
Иллюстрация: Лексус -Красноярск

Группа компаний «Медведь Холдинг» объявляет об открытии нового дилерского центра Лексус – Красноярск («Медведь Премиум»). Технический запуск нового автосалона назначен на 12 ноября 2020 г.

Центр построен в новой архитектурной концепции бренда Lexus, отвечающей современным стандартам дизайна, технического оснащения, а также уникального японского гостеприимства.

Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск 1

Новый шоу-рум площадью 1 051 кв.м расположен на 2-х этажах здания и включает в себя просторные зоны экспозиции новых автомобилей, экспозиции аксессуаров Lexus Boutique и оригинального дополнительного оборудования, а также функциональные зоны обслуживания клиентов и офисы. Самыми важными и долгожданными зонами нового премиального шоу-рума стали 2 эксклюзивные1 для Красноярска, комфортабельные клиентские зоны отдыха и детская комната, расположенные на разных уровнях здания.
 
Открытие нового дилерского центра Лексус – Красноярск 2
 
Сервисный центр Лексус – Красноярск оборудован современным ремонтно-диагностическим оборудованием, соответствующим техническим требованиям бренда. Высокий уровень профессионализма технического персонала, а также 2 линии интерактивной приемки и 2 поста мойки обеспечивают непрерывный прием автомобилей на сервисное обслуживание и выполнение работ любой сложности на премиальном уровне. Вместительные складские помещения дают возможность поддерживать широкий ассортимент автозапчастей в наличии, сократив тем самым сроки ожидания.
 
В новом автосалоне доступен полный спектр услуг по приобретению, страхованию2 и сервисному обслуживанию автомобилей Lexus, а на территории размещена выделенная площадка продаж сертифицированных автомобилей с пробегом – Lexus Select.
 
C начала работы Лексус – Красноярск («Медведь Премиум») прошло уже более 2х лет. За это время на дорогах Красноярского края и за его пределами появилось свыше 620 новых автомобилей Lexus. Каждый день стабильно демонстрируя высокий уровень клиентской удовлетворённости и качества оказываемых услуг, Лексус – Красноярск зарекомендовал себя надежным партнером для своих клиентов.
 
В честь открытия нового шоу-рума с 12 ноября по 30 декабря 2020 г. для новых клиентов сервиса Лексус – Красноярск объявляет специальную сервисную акцию – «Приятно познакомиться»3. В рамках данной программы всем новым клиентам, ранее не посещавшим дилерский центр, предоставляется преимущество 50% на сервисные работы.
 
 

Записаться на сервисное обслуживание можно здесь

Лексус – Красноярск
ул. Караульная, 37 | т. (391) 219-90-90
www.lexus-medved.ru

 

1 «Эксклюзивные зоны» в сравнении с предыдущими клиентскими зонами ООО «Медведь Премиум», действующими в период с 01.10.2018 по 09.11.2020.

2 Страхование осуществляют ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО - Гарантия», САО «ВСК», АО СК «Альянс», ООО «Группа Ренессанс Страхование», АО «СОГАЗ» и пр.

3 Предложение ограничено и действует для клиентов, ранее не обслуживающих свой автомобиль в ООО «Медведь Премиум». Акция сочетается с выгодой на запасные части для послегарантийных автомобилей, но не суммируется с другими акциями и спец. предложениями автосалона. Подробности в отделе сервиса по телефону 290-290-0 или по адресу ул. Караульная, 37

 
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