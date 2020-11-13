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HR-директор «Командора» покидает компанию и ищет себе замену

HR-директор «Командора» покидает компанию и ищет себе замену
Иллюстрация: Дарья Локотко|facebook Полины Дмитриевой

Персоналом торговой сети(и не только) Полина Дмитриева занималась больше десяти лет. Но теперь уходит - правда, меняет не компанию, а сферу деятельности.

#НОВОСТИ
Директор по персоналу сети «Командор» Полина Дмитриева объявила, что уходит из компании. Об этом она написала у себя в соцсетях. Также она сообщила, что ищет себе преемника.
Нужен лидер, умеющий работать и в команде. Мыслящий стратег, способный переключаться на оперативное управление», — написала она.
Как Дмитриева рассказала DK.RU, она не покинет компанию еще как минимум три месяца: месяц она отводит себе на поиски нового директора и еще два на его стажировку.
 
Компания очень большая и задач очень много. И, конечно, человеку нужно помочь включиться в нее, чтобы дальше Дирекция работала максимально эффективно», — говорит топ-менеджер.
 
Полина Дмитриева руководила службой персонала «Командора» 13 лет. Но три года назад, она начала совмещать эту работу с психологической практикой (по образованию она психолог — окончила психолого-педагогический факультет Красноярского госуниверситета и аспирантуру при нем). Сейчас, по ее словам, это стало сложнее и она приняла решение полностью переключиться на психологию.
 
Добавим, что компания «Командор» — это сеть из 315 магазинов различных форматов, собственное производство, распределительный центр и управление недвижимостью. География присутствия: Красноярский край, Хакасия, Иркутская область, Тыва. Работает в ней 11 000 сотрудников.
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