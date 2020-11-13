Для туристов могут открыть Сейшелы, Эфиопию и Казахстан в ноябре

Сейшелы могут оказаться в числе направлений, которые Россия откроет в ноябре. Правда официального подтверждения эта информация еще не получила.

Среди направлений, которые Россия может открыть в ноябре — Сейшелы, Эфиопия и Казахстан. Такая информация содержится в НОТАМ — извещении, разосланном российскими властями авиакомпаниям.

При этом на Сейшелы будет разрешено выполнять два рейса в неделю — стандартная «стартовая» квота. В Казахстан также планируется два рейса, а вот в Эфиопию — три.

Кроме того, по информации АТОР, планируется увеличить число рейсов в Дубай, на Мальдивы и Кубу, причем уже со следующей недели.

С 16 ноября количество рейсов из Москвы в Дубай и на Мальдивы может быть увеличено до 7 в неделю с каждой стороны, на Кубу — до 4 рейсов», — заявляют в ассоциации со ссылкой на свои источники.

Увеличенную квоту для вылетов в Дубай, по информации АТОР, по-прежнему получат «Аэрофлот» и Emirates. В этом случае снижение цен на авиабилеты в ОАЭ может достичь 20 %.

На Мальдивы новые частоты также получит «Аэрофлот», а рейсы могут появиться с 22 ноября.

Отметим, что на рейсы в Дубай претендует все семейство «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на выполнение чартеров в Дубай в ноябре, «Победа» заявила, что с 28 ноября возобновит полеты из Москвы в Дубай. Тем не менее, частот под эти рейсы пока не выделено.