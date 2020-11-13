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Гречка и термометры подорожали в Красноярском крае

Гречка и термометры подорожали в Красноярском крае
Иллюстрация: rossaprimavera.ru

В Красноярском крае за год — с октября 2019 по октябрь 2020 года — цены на потребительском рынке увеличились на 3,6 %, — сообщает Красноярскстат.

#НОВОСТИ

«Лидерами» по росту цен за указанный период стали крупа гречневая-ядрица (подорожала на 65,3 %) и медицинский ртутный термометр (на 62,6 %).

Также значительно выросли в цене:

  • сахар-песок (на 31,9 %),
  • овсяные хлопья «Геркулес» (на 29,3 %),
  • медицинский электронный термометр (на 23,8 %),
  • морковь (на 23,5 %),
  • картофель (на 20,8 %),
  • валидол (на 20,5 %),
  • йод (на 20,2 %)

и другие товары.

 

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