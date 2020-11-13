Гречка и термометры подорожали в Красноярском крае
В Красноярском крае за год — с октября 2019 по октябрь 2020 года — цены на потребительском рынке увеличились на 3,6 %, — сообщает Красноярскстат.
«Лидерами» по росту цен за указанный период стали крупа гречневая-ядрица (подорожала на 65,3 %) и медицинский ртутный термометр (на 62,6 %).
Также значительно выросли в цене:
- сахар-песок (на 31,9 %),
- овсяные хлопья «Геркулес» (на 29,3 %),
- медицинский электронный термометр (на 23,8 %),
- морковь (на 23,5 %),
- картофель (на 20,8 %),
- валидол (на 20,5 %),
- йод (на 20,2 %)
и другие товары.