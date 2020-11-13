Гречка и термометры подорожали в Красноярском крае

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В Красноярском крае за год — с октября 2019 по октябрь 2020 года — цены на потребительском рынке увеличились на 3,6 %, — сообщает Красноярскстат.