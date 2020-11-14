Красноярский «Банк ДОМ.РФ» возглавила Светлана Тулупова

Светлана Тулупова стала руководителем операционного офиса «Красноярский» АО «Банк ДОМ.РФ». Ранее г-жа Тулупова на протяжении 5 лет возглавляла офис «Красноярский» банка «Левобережный».

Ранее г-жа Тулупова на протяжении 5 лет возглавляла операционный офис «Красноярский» банка «Левобережный» (ПАО), а по итогам 2018 года была названа «Банкиром Года» по версии премии «Человек Года», учрежденной изданием «Деловой Квартал. Красноярск», — сообщает портал «Финансист». Г-жа Тулупова сменила сменила Юлию Бусловскую, возглавлявшую отделение банка с 25 мая 2020 года.

Напомним, офис в Красноярске работает с 2010 года. В декабре 2018 года АКБ «Российский капитал» (АО) изменил фирменное наименование на АО «Банк ДОМ.РФ». Кредитная организация является подконтрольной АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) и входит в ТОП-30 российских банков по размеру активов. Банк специализируется на ипотечном и корпоративном кредитовании (в области финансирования жилищного строительства), обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают средства на счетах корпоративных клиентов, собственные средства, вклады населения.